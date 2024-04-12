Фёдор Данилов
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1714
Жена: Ирина Еремеева
Рождение ребёнка
1715
Сын: Семён Фёдоров
Мать ребёнка: Ирина Еремеева
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Марья Фёдорова
Мать ребёнка: Ирина Еремеева
Рождение ребёнка
1733
Сын: Максим Фёдоров
Мать ребёнка: Ирина Еремеева
Рождение ребёнка
1740
Сын: Яков Фёдоров
Мать ребёнка: Ирина Еремеева
Рождение ребёнка
1742
Сын: Алексей Фёдоров
Мать ребёнка: Ирина Еремеева
Смерть
Неизвестно