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Фёдор Данилов

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1670 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1690 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Данила

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1714

Жена: Ирина Еремеева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1715

Сын: Семён Фёдоров

Мать ребёнка: Ирина Еремеева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Марья Фёдорова

Мать ребёнка: Ирина Еремеева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Максим Фёдоров

Мать ребёнка: Ирина Еремеева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1740

Сын: Яков Фёдоров

Мать ребёнка: Ирина Еремеева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1742

Сын: Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Ирина Еремеева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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