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Алексей Фёдоров

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Фёдор Данилов

Мать: Ирина Еремеева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
09.07.1763 ст.

Жена: Ирина Леонова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1769 ст.

Сын: Лазарь Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Леонова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1774 ст.

Сын: Федот Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Леонова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1781 ст.

Сын: Семён Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Леонова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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