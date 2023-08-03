Алексей Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Фёдор Данилов
Мать: Ирина Еремеева
Бракосочетание
09.07.1763 ст.
Жена: Ирина Леонова
Рождение ребёнка
07.11.1769 ст.
Сын: Лазарь Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Леонова
Рождение ребёнка
07.06.1774 ст.
Сын: Федот Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Леонова
Рождение ребёнка
18.05.1781 ст.
Сын: Семён Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Леонова
Смерть
Неизвестно