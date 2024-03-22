Максим Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Фёдор Данилов
Мать: Ирина Еремеева
Бракосочетание
21.05.1753 ст.
Жена: Настасья Дмитриева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Матрёна Максимова
Мать ребёнка: Настасья Дмитриева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Лукьян Максимов
Мать ребёнка: Настасья Дмитриева
Рождение ребёнка
20.08.1769 ст.
Сын: Самуил Максимов
Мать ребёнка: Настасья Дмитриева
Смерть
Неизвестно