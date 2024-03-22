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Максим Фёдоров

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Фёдор Данилов

Мать: Ирина Еремеева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
21.05.1753 ст.

Жена: Настасья Дмитриева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Матрёна Максимова

Мать ребёнка: Настасья Дмитриева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Лукьян Максимов

Мать ребёнка: Настасья Дмитриева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1769 ст.

Сын: Самуил Максимов

Мать ребёнка: Настасья Дмитриева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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