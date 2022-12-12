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Семененко Лукьян Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Около 1770

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Семененко Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Семененко Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Семененко Семен Лукьянович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Семененко Моисей Лукьянович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Семененко Карп Лукьянович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна ?

Шаровка, Харківська область
Смерть
Около 1770
Мурафа, Харківська область
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