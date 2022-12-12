Семененко Лукьян Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиОколо 1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Семененко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Семененко Иван Лукьянович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна ?
Рождение ребёнка
1736
Сын: Семененко Семен Лукьянович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна ?
Рождение ребёнка
1740
Сын: Семененко Моисей Лукьянович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна ?
Рождение ребёнка
1754
Сын: Семененко Карп Лукьянович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна ?
Шаровка, Харківська область
Смерть
Около 1770