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Семененко Карп Лукьянович

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Место рождения

Шаровка, Харківська область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Семененко Лукьян Яковлевич

Мать: Евдокия Ивановна ?

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Семененко Трофим Карпович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Семененко Алексей Карпович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Семененко Савва Карпович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Семененко Афанасий Карпович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Семененко Антон Карпович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Мурафа, Харківська область
Смерть
1808
Шаровка, Харківська область
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