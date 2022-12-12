Семененко Карп Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Семененко Лукьян Яковлевич
Мать: Евдокия Ивановна ?
Рождение ребёнка
1781
Сын: Семененко Трофим Карпович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Семененко Алексей Карпович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Семененко Афанасий Карпович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Мурафа, Харківська область
Смерть
1808