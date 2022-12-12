Семененко Иван Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Семененко Лукьян Яковлевич
Мать: Евдокия Ивановна ?
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Семененко Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Семененко Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно