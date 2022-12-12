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Семененко Иван Лукьянович

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Семененко Лукьян Яковлевич

Мать: Евдокия Ивановна ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Семененко Яков Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Семененко Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Семененко Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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