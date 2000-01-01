Семененко Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Семененко Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Семененко Лукьян Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Семененко Моисей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно