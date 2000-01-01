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Семененко Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Семененко Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Семененко Лукьян Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Семененко Моисей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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