Евдокия Ивановна ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Семененко Иван Лукьянович
Отец ребёнка: Семененко Лукьян Яковлевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Семененко Семен Лукьянович
Отец ребёнка: Семененко Лукьян Яковлевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Семененко Моисей Лукьянович
Отец ребёнка: Семененко Лукьян Яковлевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Семененко Карп Лукьянович
Отец ребёнка: Семененко Лукьян Яковлевич
Шаровка, Харківська область
Смерть
Неизвестно