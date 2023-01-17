Евдокия Ивановна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Ивановна ?

Евдокия Ивановна ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Семененко Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Семененко Лукьян Яковлевич

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Семененко Семен Лукьянович

Отец ребёнка: Семененко Лукьян Яковлевич

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Семененко Моисей Лукьянович

Отец ребёнка: Семененко Лукьян Яковлевич

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Семененко Карп Лукьянович

Отец ребёнка: Семененко Лукьян Яковлевич

Шаровка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close