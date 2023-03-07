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Семененко Моисей Лукьянович

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Семененко Лукьян Яковлевич

Мать: Евдокия Ивановна ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Семененко Сергей Моисеевич

Мать ребёнка: Софья Филипповна ?

Рождение ребёнка
1779

Сын: Семененко Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Софья Филипповна ?

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Семененко Григорий Моисеевич

Мать ребёнка: Софья Филипповна ?

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Семененко Василиса Моисеевна

Мать ребёнка: Софья Филипповна ?

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Семененко Доминика Моисеевна

Мать ребёнка: Софья Филипповна ?

Шаровка, Харківська область
Смерть
1800
Шаровка, Харківська область
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