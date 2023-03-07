Семененко Моисей Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Семененко Лукьян Яковлевич
Мать: Евдокия Ивановна ?
Рождение ребёнка
1769
Сын: Семененко Сергей Моисеевич
Мать ребёнка: Софья Филипповна ?
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Софья Филипповна ?
Рождение ребёнка
1781
Сын: Семененко Григорий Моисеевич
Мать ребёнка: Софья Филипповна ?
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Семененко Василиса Моисеевна
Мать ребёнка: Софья Филипповна ?
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Семененко Доминика Моисеевна
Мать ребёнка: Софья Филипповна ?
Смерть
1800