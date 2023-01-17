Семененко Семен Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененко Семен Лукьянович

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1736

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Семененко Лукьян Яковлевич

Мать: Евдокия Ивановна ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Семененко Никита Семёнович

Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Семененко Емельян Семёнович

Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Семененко Анна Семеновна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Семененко Слепой Иван Семёнович

Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Семененко Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Семененко Анна Семеновна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Семененко Никифор Семенович

Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Семененко Сергей Семёнович

Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?

Смерть
1801
Мурафа, Харківська область
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