Семененко Семен Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Семененко Лукьян Яковлевич
Мать: Евдокия Ивановна ?
Рождение ребёнка
1764
Сын: Семененко Никита Семёнович
Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1765
Сын: Семененко Емельян Семёнович
Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Семененко Анна Семеновна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1772
Сын: Семененко Слепой Иван Семёнович
Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Семененко Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Семененко Анна Семеновна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1781
Сын: Семененко Никифор Семенович
Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1789
Сын: Семененко Сергей Семёнович
Мать ребёнка: Мария Яковлевна ?
Смерть
1801