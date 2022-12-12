Семененко Никита Семёнович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Семененко Семен Лукьянович
Мать: Мария Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Семененко Анна Никитична
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Семененко Доминикия Никитична
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Смерть
1804