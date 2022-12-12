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Семененко Никита Семёнович

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Семененко Семен Лукьянович

Мать: Мария Яковлевна ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Семененко Денис Никитич

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Семененко Анна Никитична

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Семененко Доминикия Никитична

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Семененко Иван Никитич

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Семененко Игнать Никитич

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Мурафа, Харківська область
Смерть
1804
Мурафа, Харківська область
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