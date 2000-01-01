Ахметов (Akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов (Akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1878

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1878

Отец: Ахмад (Achmad)

Мать: Фатиха (Fatiha)

Бракосочетание
05.01.1901

Жена: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

Рождение ребёнка
02.03.1905

Дочь: Асия

Мать ребёнка: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

Рождение ребёнка
06.08.1908

Сын: Ахметов Джихандар Баянович

Мать ребёнка: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

с.Исланово Башкирия
Рождение ребёнка
20.11.1910

Сын: Ахметов Назиф Фатхулбаянович

Мать ребёнка: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Фаузия

Мать ребёнка: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

Рождение ребёнка
20.11.1916

Сын: Ахметов Галий (Gali)

Мать ребёнка: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

Россия
Рождение ребёнка
29.12.1923

Дочь: Нажиба

Мать ребёнка: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Талгат

Мать ребёнка: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

Смерть
1935
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