Ахметов (Akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1878
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1878
Отец: Ахмад (Achmad)
Мать: Фатиха (Fatiha)
Бракосочетание
05.01.1901
Рождение ребёнка
02.03.1905
Дочь: Асия
Мать ребёнка: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы
Рождение ребёнка
06.08.1908
Сын: Ахметов Джихандар Баянович
Мать ребёнка: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы
с.Исланово Башкирия
Рождение ребёнка
20.11.1910
Сын: Ахметов Назиф Фатхулбаянович
Мать ребёнка: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Фаузия
Мать ребёнка: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы
Рождение ребёнка
20.11.1916
Сын: Ахметов Галий (Gali)
Мать ребёнка: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы
Россия
Рождение ребёнка
29.12.1923
Дочь: Нажиба
Мать ребёнка: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Талгат
Мать ребёнка: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы
Смерть
1935