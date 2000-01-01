Ахметов Назиф Фатхулбаянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Салават Назифович
Мать ребёнка: Ахметов Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Игорь
Мать ребёнка: Ахметов Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахметов Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носков Раиса
Мать ребёнка: Ахметов Екатерина
Смерть
Неизвестно