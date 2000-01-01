Ахметов Назиф Фатхулбаянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Назиф Фатхулбаянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1910

Отец: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

Мать: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Салават Назифович

Мать ребёнка: Ахметов Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Игорь

Мать ребёнка: Ахметов Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметов Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носков Раиса

Мать ребёнка: Ахметов Екатерина

Смерть
Неизвестно
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