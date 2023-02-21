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(Ахметова) Фаузия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914

Отец: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

Мать: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Флюра

Отец ребёнка: Гареев Мулламухамет Шамсегарифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гареев Мулламухамет Шамсегарифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геталина

Отец ребёнка: Гареев Мулламухамет Шамсегарифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гареев Виль

Отец ребёнка: Гареев Мулламухамет Шамсегарифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гареев Эрнст

Отец ребёнка: Гареев Мулламухамет Шамсегарифович

Смерть
Неизвестно
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