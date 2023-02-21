(Ахметова) Фаузия
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Флюра
Отец ребёнка: Гареев Мулламухамет Шамсегарифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геталина
Отец ребёнка: Гареев Мулламухамет Шамсегарифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гареев Виль
Отец ребёнка: Гареев Мулламухамет Шамсегарифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гареев Эрнст
Отец ребёнка: Гареев Мулламухамет Шамсегарифович
Смерть
Неизвестно