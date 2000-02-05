Ахметов Галий (Gali)
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.11.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1916
Россия
Рождение ребёнка
12.01.1947
Сын: Шарапов (scharapov) Владимир (Vladimir)
Мать ребёнка: Лидия (Lidia)
Россия
Рождение ребёнка
19.06.1965
Мать ребёнка: Ахметова (akchmetova) Хануза Ахунзяновна
г.Казань
Паспорт 19-КБ 727005 выдан 05.02.2000 УВД Советского р-на гор.Казани
Рождение ребёнка
14.12.1966
Сын: Ахметов Хаджимурат
Мать ребёнка: Ахметова (akchmetova) Хануза Ахунзяновна
г.Казань
паспорт 9205 047545 выдан 01.10.2005 УВД СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОР.кАЗАНИ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно