Ахметов Галий (Gali) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметов Галий (Gali)

Ахметов Галий (Gali)

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.11.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1916

Отец: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

Мать: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

Россия
Рождение ребёнка
12.01.1947

Сын: Шарапов (scharapov) Владимир (Vladimir)

Мать ребёнка: Лидия (Lidia)

Россия
Рождение ребёнка
19.06.1965

Сын: Ахметов Шамиль Галиевич

Мать ребёнка: Ахметова (akchmetova) Хануза Ахунзяновна

г.Казань
Паспорт 19-КБ 727005 выдан 05.02.2000 УВД Советского р-на гор.Казани
Рождение ребёнка
14.12.1966

Сын: Ахметов Хаджимурат

Мать ребёнка: Ахметова (akchmetova) Хануза Ахунзяновна

г.Казань
паспорт 9205 047545 выдан 01.10.2005 УВД СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОР.кАЗАНИ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова (akchmetova) Хануза Ахунзяновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close