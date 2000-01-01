Фатиха (Fatiha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатиха (Fatiha)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

20.04.1896

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1878

Сын: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)

Рождение ребёнка
1880

Сын: Ахметов Закирджан Ахмад-улы

Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ахметов Мирзджан Ахмад-улы

Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)

Смерть
20.04.1896
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