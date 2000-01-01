Фатиха (Fatiha)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти20.04.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1878
Сын: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)
Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ахметов Закирджан Ахмад-улы
Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ахметов Мирзджан Ахмад-улы
Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)
Смерть
20.04.1896