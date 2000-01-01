Ахметов (Исмагилова (Ismagilova)) Биби-Сабира Ахмадшах-кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметов (Исмагилова (Ismagilova)) Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

Ахметов (Исмагилова (Ismagilova)) Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1885

Отец: Исмагилов (ismagilov) Ахмадшах Мухаммад-Вали-улы

Мать: не указана

Бракосочетание
05.01.1901

Муж: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

Рождение ребёнка
02.03.1905

Дочь: Асия

Отец ребёнка: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

Рождение ребёнка
06.08.1908

Сын: Ахметов Джихандар Баянович

Отец ребёнка: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

с.Исланово Башкирия
Рождение ребёнка
20.11.1910

Сын: Ахметов Назиф Фатхулбаянович

Отец ребёнка: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Фаузия

Отец ребёнка: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

Рождение ребёнка
20.11.1916

Сын: Ахметов Галий (Gali)

Отец ребёнка: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

Россия
Рождение ребёнка
29.12.1923

Дочь: Нажиба

Отец ребёнка: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Талгат

Отец ребёнка: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close