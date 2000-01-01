Ахметов (Исмагилова (Ismagilova)) Биби-Сабира Ахмадшах-кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1885
Отец: Исмагилов (ismagilov) Ахмадшах Мухаммад-Вали-улы
Мать: не указана
Бракосочетание
05.01.1901
Рождение ребёнка
02.03.1905
Дочь: Асия
Отец ребёнка: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)
Рождение ребёнка
06.08.1908
Сын: Ахметов Джихандар Баянович
Отец ребёнка: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)
с.Исланово Башкирия
Рождение ребёнка
20.11.1910
Сын: Ахметов Назиф Фатхулбаянович
Отец ребёнка: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Фаузия
Отец ребёнка: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)
Рождение ребёнка
20.11.1916
Сын: Ахметов Галий (Gali)
Отец ребёнка: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)
Россия
Рождение ребёнка
29.12.1923
Дочь: Нажиба
Отец ребёнка: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Талгат
Отец ребёнка: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)
Смерть
Неизвестно