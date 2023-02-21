Ахметов Джихандар Баянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметов Джихандар Баянович

Ахметов Джихандар Баянович

avatar

Место рождения

с.Исланово Башкирия

Дата рождения

06.08.1908

Дата смерти

14.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1908

Отец: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

Мать: Ахметов Биби-Сабира Ахмадшах-кызы

с.Исланово Башкирия
Бракосочетание
08.06.1939

Жена: Ахметов Сагида Султановна

Рождение ребёнка
18.01.1941

Сын: Ахметов Марат Зигандарович

Мать ребёнка: Ахметов Сагида Султановна

г. Ужа, Сталинской области
Рождение ребёнка
09.06.1946

Дочь: Кирток Роза Зигандаровна

Мать ребёнка: Ахметов Сагида Султановна

г. Черновцы, УССР
Рождение ребёнка
09.03.1949

Дочь: Жултаев Аза Зигандаровна

Мать ребёнка: Ахметов Сагида Султановна

кишлак Татар, Яккабатский р-н, Кашкадарьинская область, Сандаль сельсовет, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
24.09.1952

Сын: Ахметов Рафаил Зигандарович

Мать ребёнка: Ахметов Сагида Султановна

Самарканд
Смерть
14.07.1993
Тункурус
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close