Ахметов Джихандар Баянович
Место рожденияс.Исланово Башкирия
Дата рождения06.08.1908
Дата смерти14.07.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1908
с.Исланово Башкирия
Бракосочетание
08.06.1939
Рождение ребёнка
18.01.1941
Сын: Ахметов Марат Зигандарович
Мать ребёнка: Ахметов Сагида Султановна
г. Ужа, Сталинской области
Рождение ребёнка
09.06.1946
Дочь: Кирток Роза Зигандаровна
Мать ребёнка: Ахметов Сагида Султановна
г. Черновцы, УССР
Рождение ребёнка
09.03.1949
Дочь: Жултаев Аза Зигандаровна
Мать ребёнка: Ахметов Сагида Султановна
кишлак Татар, Яккабатский р-н, Кашкадарьинская область, Сандаль сельсовет, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
24.09.1952
Сын: Ахметов Рафаил Зигандарович
Мать ребёнка: Ахметов Сагида Султановна
Самарканд
Смерть
14.07.1993
Тункурус