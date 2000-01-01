Жултаев (Жултаева (Ахметова)) Аза Зигандаровна
Место рождениякишлак Татар, Яккабатский р-н, Кашкадарьинская область, Сандаль сельсовет, Узбекская ССР
Дата рождения09.03.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
09.03.1949
кишлак Татар, Яккабатский р-н, Кашкадарьинская область, Сандаль сельсовет, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
16.05.1978
Сын: Жултаев Нурлан
Отец ребёнка: Жултаев Раскельды
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жултаев Раскельды
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиев Виталина Раскельдовна
Отец ребёнка: Жултаев Раскельды
Смерть
Неизвестно