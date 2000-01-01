Жултаев (Жултаева (Ахметова)) Аза Зигандаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖултаев (Жултаева (Ахметова)) Аза Зигандаровна

Жултаев (Жултаева (Ахметова)) Аза Зигандаровна

avatar

Место рождения

кишлак Татар, Яккабатский р-н, Кашкадарьинская область, Сандаль сельсовет, Узбекская ССР

Дата рождения

09.03.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1949

Отец: Ахметов Джихандар Баянович

Мать: Ахметов Сагида Султановна

кишлак Татар, Яккабатский р-н, Кашкадарьинская область, Сандаль сельсовет, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
16.05.1978

Сын: Жултаев Нурлан

Отец ребёнка: Жултаев Раскельды

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жултаев Раскельды

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиев Виталина Раскельдовна

Отец ребёнка: Жултаев Раскельды

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close