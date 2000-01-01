Ахметов (Ахметова (Кадырова)) Сагида Султановна
Место рожденияс. Бурино, Кунашакский район, Челябинская область
Дата рождения20.08.1914
Дата смерти06.04.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1914
Отец: Кадыров Султан
Мать: не указана
с. Бурино, Кунашакский район, Челябинская область
Бракосочетание
08.06.1939
Рождение ребёнка
18.01.1941
Сын: Ахметов Марат Зигандарович
Отец ребёнка: Ахметов Джихандар Баянович
г. Ужа, Сталинской области
Рождение ребёнка
09.06.1946
Дочь: Кирток Роза Зигандаровна
Отец ребёнка: Ахметов Джихандар Баянович
г. Черновцы, УССР
Рождение ребёнка
09.03.1949
Дочь: Жултаев Аза Зигандаровна
Отец ребёнка: Ахметов Джихандар Баянович
кишлак Татар, Яккабатский р-н, Кашкадарьинская область, Сандаль сельсовет, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
24.09.1952
Сын: Ахметов Рафаил Зигандарович
Отец ребёнка: Ахметов Джихандар Баянович
Самарканд
Смерть
06.04.1985
Тункурус
Причина смерти: Рак прямой кишки