Ахметов (Ахметова (Кадырова)) Сагида Султановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметов (Ахметова (Кадырова)) Сагида Султановна

Ахметов (Ахметова (Кадырова)) Сагида Султановна

avatar

Место рождения

с. Бурино, Кунашакский район, Челябинская область

Дата рождения

20.08.1914

Дата смерти

06.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1914

Отец: Кадыров Султан

Мать: не указана

с. Бурино, Кунашакский район, Челябинская область
Бракосочетание
08.06.1939

Муж: Ахметов Джихандар Баянович

Рождение ребёнка
18.01.1941

Сын: Ахметов Марат Зигандарович

Отец ребёнка: Ахметов Джихандар Баянович

г. Ужа, Сталинской области
Рождение ребёнка
09.06.1946

Дочь: Кирток Роза Зигандаровна

Отец ребёнка: Ахметов Джихандар Баянович

г. Черновцы, УССР
Рождение ребёнка
09.03.1949

Дочь: Жултаев Аза Зигандаровна

Отец ребёнка: Ахметов Джихандар Баянович

кишлак Татар, Яккабатский р-н, Кашкадарьинская область, Сандаль сельсовет, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
24.09.1952

Сын: Ахметов Рафаил Зигандарович

Отец ребёнка: Ахметов Джихандар Баянович

Самарканд
Смерть
06.04.1985
Тункурус
Причина смерти: Рак прямой кишки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close