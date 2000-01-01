Ахмад (Achmad) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмад (Achmad)

Ахмад (Achmad)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1853

Дата смерти

02.03.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1853

Отец: Шахимурат-Улы Давлетша

Мать: Гуль-Нафиса

Рождение ребёнка
27.01.1878

Сын: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)

Мать ребёнка: Фатиха (Fatiha)

Рождение ребёнка
1880

Сын: Ахметов Закирджан Ахмад-улы

Мать ребёнка: Фатиха (Fatiha)

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ахметов Мирзджан Ахмад-улы

Мать ребёнка: Фатиха (Fatiha)

Рождение ребёнка
03.07.1900

Сын: Ахметов Салихджан Ахмад-улы

Мать ребёнка: Гайша (Gaisha)

Рождение ребёнка
12.02.1901

Дочь: Махира Ахмад-кызы

Мать ребёнка: Гайша (Gaisha)

Рождение ребёнка
04.02.1905

Сын: Ахметов Файзигаян Ахмад-улы

Мать ребёнка: Гайша (Gaisha)

Рождение ребёнка
24.07.1916

Сын: Ахметов Абдул Ахмад-улы

Мать ребёнка: Гайша (Gaisha)

Рождение ребёнка
03.03.1919

Дочь: Ракия Ахмад-кызы

Мать ребёнка: Гайша (Gaisha)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайша (Gaisha)

Смерть
02.03.1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close