Ахмад (Achmad)
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1853
Дата смерти02.03.1920
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1853
Отец: Шахимурат-Улы Давлетша
Мать: Гуль-Нафиса
Рождение ребёнка
27.01.1878
Сын: Ахметов (akchmetov) Фатхулбаян (Fatchulbajan)
Мать ребёнка: Фатиха (Fatiha)
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ахметов Закирджан Ахмад-улы
Мать ребёнка: Фатиха (Fatiha)
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ахметов Мирзджан Ахмад-улы
Мать ребёнка: Фатиха (Fatiha)
Рождение ребёнка
03.07.1900
Сын: Ахметов Салихджан Ахмад-улы
Мать ребёнка: Гайша (Gaisha)
Рождение ребёнка
12.02.1901
Дочь: Махира Ахмад-кызы
Мать ребёнка: Гайша (Gaisha)
Рождение ребёнка
04.02.1905
Сын: Ахметов Файзигаян Ахмад-улы
Мать ребёнка: Гайша (Gaisha)
Рождение ребёнка
24.07.1916
Мать ребёнка: Гайша (Gaisha)
Рождение ребёнка
03.03.1919
Дочь: Ракия Ахмад-кызы
Мать ребёнка: Гайша (Gaisha)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайша (Gaisha)
Смерть
02.03.1920