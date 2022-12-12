Зуев Александр Лаврович
Место рождения
Дата рождения22.04.1900
Дата смерти22.04.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1900
Отец: Зуев Лавр Терентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1926
родители были против этого бракосочетания. Зуев был из бедной крестьянской семьи. За Александрой ухаживал инженер путеец. Но Александра таком убежалал из родительского дома и вышла замуж за Зуева А.Л.
Рождение ребёнка
16.01.1927
Дочь: Зуева Таисия Александровна
Мать ребёнка: Соколова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
01.06.1928
Сын: Зуев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Соколова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
24.09.1931
Дочь: Зуева Мария Александровна
Мать ребёнка: Соколова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
21.11.1935
Дочь: Зуева Александра Александровна
Мать ребёнка: Соколова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Зуев Николай Александрович
Мать ребёнка: Соколова Александра Михайловна
Бракосочетание
1939
Жена: Зуева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Зуев Николай Александрович
Мать ребёнка: Зуева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
16.05.1947
Сын: Зуев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Зуева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
18.04.1951
Дочь: Зуева Галина Александровна
Мать ребёнка: Зуева Анастасия Петровна
Смерть
22.04.1953
актовая запись №5 от 24 апреля 1953г Багдашевский с/с Мантуровского района Костромской области