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Зуев Александр Лаврович

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Место рождения

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

22.04.1900

Дата смерти

22.04.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1900

Отец: Зуев Лавр Терентьевич

Мать: не указана

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
1926

Жена: Соколова Александра Михайловна

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
родители были против этого бракосочетания. Зуев был из бедной крестьянской семьи. За Александрой ухаживал инженер путеец. Но Александра таком убежалал из родительского дома и вышла замуж за Зуева А.Л.
Рождение ребёнка
16.01.1927

Дочь: Зуева Таисия Александровна

Мать ребёнка: Соколова Александра Михайловна

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1928

Сын: Зуев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Соколова Александра Михайловна

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1931

Дочь: Зуева Мария Александровна

Мать ребёнка: Соколова Александра Михайловна

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1935

Дочь: Зуева Александра Александровна

Мать ребёнка: Соколова Александра Михайловна

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1936

Сын: Зуев Николай Александрович

Мать ребёнка: Соколова Александра Михайловна

Бракосочетание
1939

Жена: Зуева Анастасия Петровна

Петрушино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Зуев Николай Александрович

Мать ребёнка: Зуева Анастасия Петровна

Петрушино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.05.1947

Сын: Зуев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Зуева Анастасия Петровна

Петрушино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.04.1951

Дочь: Зуева Галина Александровна

Мать ребёнка: Зуева Анастасия Петровна

Петрушино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
22.04.1953
Петрушино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
актовая запись №5 от 24 апреля 1953г Багдашевский с/с Мантуровского района Костромской области
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