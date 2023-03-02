Агрипина Терентьева
Место рожденияд.Костина Туруновской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения1869
Дата смертиДо 1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Терентий Прокопьев
Мать: не указана
д.Костина Туруновской волости Кологривского уезда Костромской губернии
оте
Бракосочетание
12.04.1887
Муж: Зуев Лавр Васильевич
село Стан Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии , Ц Воскресения
Поручители по жениху Архангельской волости деревни Дъяково крестьянин Зуев Тимофей Васильев: по невесте -Туруновской волости деревни Костина крестьянин Прокопий и Василий Чупиновы
Рождение ребёнка
22.04.1900
Отец ребёнка: Зуев Лавр Васильевич
Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1906
Отец ребёнка: Зуев Лавр Васильевич
д.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Смерть
До 1936
д.Дъякова Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии