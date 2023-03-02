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Агрипина Терентьева

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Место рождения

д.Костина Туруновской волости Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1869

Дата смерти

До 1936

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Терентий Прокопьев

Мать: не указана

д.Костина Туруновской волости Кологривского уезда Костромской губернии
оте
Бракосочетание
12.04.1887

Муж: Зуев Лавр Васильевич

село Стан Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии , Ц Воскресения
Поручители по жениху Архангельской волости деревни Дъяково крестьянин Зуев Тимофей Васильев: по невесте -Туруновской волости деревни Костина крестьянин Прокопий и Василий Чупиновы
Рождение ребёнка
22.04.1900

Сын: Зуев Александр Лаврович

Отец ребёнка: Зуев Лавр Васильевич

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1906

Сын: Зуев Николай Лаврович

Отец ребёнка: Зуев Лавр Васильевич

д.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Смерть
До 1936
д.Дъякова Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
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