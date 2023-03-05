Терентий Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Прокопьев

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Место рождения

Турупаевская волость д.Костина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Турупаевская волость д.Костина
крестьянин
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Агрипина Терентьева

Мать ребёнка: не указана

д.Костина Туруновской волости Кологривского уезда Костромской губернии
оте
Смерть
Неизвестно
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