Терентий Прокопьев
Место рожденияТурупаевская волость д.Костина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Турупаевская волость д.Костина
крестьянин
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Агрипина Терентьева
Мать ребёнка: не указана
д.Костина Туруновской волости Кологривского уезда Костромской губернии
оте
Смерть
Неизвестно