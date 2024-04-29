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Иванов Прокопий Иванович

Место рождения

деревня Костина Турдиевская волость Кологривский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

22.12.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Тимофеевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Иванова Павла Прокопьевна

Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна

Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Иванова Лукерья (Гликерия) Прокопьевна

Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Иванов Терентий Прокопьевич

Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
из крепостных крестьянин д.Костина Турдиевской волости Кологривского уезда Костромской губернии ф.200 оп.13 д.189 стр.190. 4 марта 1858г перепись
Место жительства
С 1850 ст.
Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Ф.200 оп.14 д.76 16 сентября 1850г перепись
Смерть
22.12.1880 ст.
Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
ГАКО ф.56 оп25 д.1

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