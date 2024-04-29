Иванов Прокопий Иванович
Место рождениядеревня Костина Турдиевская волость Кологривский уезд
Дата рождения1806
Дата смерти22.12.1880 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Тимофеевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Иванова Павла Прокопьевна
Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Иванова Лукерья (Гликерия) Прокопьевна
Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Иванов Терентий Прокопьевич
Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна
из крепостных крестьянин д.Костина Турдиевской волости Кологривского уезда Костромской губернии ф.200 оп.13 д.189 стр.190. 4 марта 1858г перепись
Место жительства
С 1850 ст.
Ф.200 оп.14 д.76 16 сентября 1850г перепись
Смерть
22.12.1880 ст.
ГАКО ф.56 оп25 д.1