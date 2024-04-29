Матрона Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти18.01.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
ф200 оп.14 д.76;
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Иванова Павла Прокопьевна
Отец ребёнка: Иванов Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Иванова Лукерья (Гликерия) Прокопьевна
Отец ребёнка: Иванов Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Иванов Терентий Прокопьевич
Отец ребёнка: Иванов Прокопий Иванович
из крепостных крестьянин д.Костина Турдиевской волости Кологривского уезда Костромской губернии ф.200 оп.13 д.189 стр.190. 4 марта 1858г перепись
Место жительства
С 16.09.1850 ст.
ф.200 оп.14 д.76. 16 сентбря 1850г ф.200 оп.13 д.188 стр.190 7 марта 1858г
Смерть
18.01.1881 ст.
ГАКО ф.56 оп.25 д.1