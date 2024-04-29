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Матрона Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

18.01.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

ф200 оп.14 д.76;
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Иванова Павла Прокопьевна

Отец ребёнка: Иванов Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Иванова Лукерья (Гликерия) Прокопьевна

Отец ребёнка: Иванов Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Иванов Терентий Прокопьевич

Отец ребёнка: Иванов Прокопий Иванович

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
из крепостных крестьянин д.Костина Турдиевской волости Кологривского уезда Костромской губернии ф.200 оп.13 д.189 стр.190. 4 марта 1858г перепись
Место жительства
С 16.09.1850 ст.
Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
ф.200 оп.14 д.76. 16 сентбря 1850г ф.200 оп.13 д.188 стр.190 7 марта 1858г
Смерть
18.01.1881 ст.
Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
ГАКО ф.56 оп.25 д.1

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