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Зуева Александра Александровна

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Место рождения

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

21.11.1935

Дата смерти

21.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1935

Отец: Зуев Александр Лаврович

Мать: Соколова Александра Михайловна

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
1954

Муж: Пылин Алексей Кириллович

Беляевка, Одеська область
приехал на заготовку леса в Костромскую область, увидел, влюбился и увез в Одесскую обл.
Образование
1955
Украина Одесская лбласть
специальность мастер по строительству
Рождение ребёнка
1957

Сын: Пылин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Пылин Алексей Кириллович

Беляевка, Одеська область
Рождение ребёнка
18.03.1958

Сын: Пылин Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Пылин Алексей Кириллович

Беляевка, Одеська область
Смерть
21.11.1982
Беляевка, Одеська область
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