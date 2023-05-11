Зуева Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения21.11.1935
Дата смерти21.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1935
Бракосочетание
1954
приехал на заготовку леса в Костромскую область, увидел, влюбился и увез в Одесскую обл.
Образование
1955
Украина Одесская лбласть
специальность мастер по строительству
Рождение ребёнка
1957
Сын: Пылин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Пылин Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
18.03.1958
Отец ребёнка: Пылин Алексей Кириллович
Смерть
21.11.1982