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Пылин Алексей Кириллович

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Место рождения

Украина

Дата рождения

05.01.1926

Дата смерти

17.07.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Бракосочетание
1954

Жена: Зуева Александра Александровна

Беляевка, Одеська область
приехал на заготовку леса в Костромскую область, увидел, влюбился и увез в Одесскую обл.
Рождение ребёнка
1957

Сын: Пылин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Зуева Александра Александровна

Беляевка, Одеська область
Рождение ребёнка
18.03.1958

Сын: Пылин Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Зуева Александра Александровна

Беляевка, Одеська область
Смерть
17.07.1987
Одесса, Одеська область
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