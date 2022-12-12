Пылин Алексей Кириллович
Место рожденияУкраина
Дата рождения05.01.1926
Дата смерти17.07.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Бракосочетание
1954
приехал на заготовку леса в Костромскую область, увидел, влюбился и увез в Одесскую обл.
Рождение ребёнка
1957
Сын: Пылин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Зуева Александра Александровна
Рождение ребёнка
18.03.1958
Мать ребёнка: Зуева Александра Александровна
Смерть
17.07.1987
Одесса, Одеська область