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Пылин Владимир Алексеевич

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Место рождения

Беляевка, Одеська область

Дата рождения

1957

Дата смерти

12.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Пылин Алексей Кириллович

Мать: Зуева Александра Александровна

Беляевка, Одеська область
Бракосочетание
1978

Жена: Андреева Галина Зиновьевна

Беляевка, Одеська область
Рождение ребёнка
29.04.1979

Сын: Пылин Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Андреева Галина Зиновьевна

Беляевка, Одеська область
Рождение ребёнка
18.12.1982

Сын: Пылин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Андреева Галина Зиновьевна

Рождение ребёнка
23.02.1984

Сын: Пылин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Андреева Галина Зиновьевна

Рождение ребёнка
22.07.1986

Сын: Пылин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Андреева Галина Зиновьевна

Рождение ребёнка
24.11.1987

Дочь: Пылина Олеся Владимировна

Мать ребёнка: Андреева Галина Зиновьевна

Рождение ребёнка
09.09.1990

Дочь: Пылина Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Андреева Галина Зиновьевна

Смерть
12.09.2012
Христиановка, Куртовская волость, Одесский уезд

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