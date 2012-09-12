Пылин Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1957
Дата смерти12.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Бракосочетание
1978
Рождение ребёнка
29.04.1979
Сын: Пылин Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Андреева Галина Зиновьевна
Рождение ребёнка
18.12.1982
Сын: Пылин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Андреева Галина Зиновьевна
Рождение ребёнка
23.02.1984
Сын: Пылин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Андреева Галина Зиновьевна
Рождение ребёнка
22.07.1986
Сын: Пылин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Андреева Галина Зиновьевна
Рождение ребёнка
24.11.1987
Дочь: Пылина Олеся Владимировна
Мать ребёнка: Андреева Галина Зиновьевна
Рождение ребёнка
09.09.1990
Дочь: Пылина Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Андреева Галина Зиновьевна
Смерть
12.09.2012
Христиановка, Куртовская волость, Одесский уезд