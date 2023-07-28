Соколова Александра Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиМежду 1937 и Неизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Бракосочетание
1926
родители были против этого бракосочетания. Зуев был из бедной крестьянской семьи. За Александрой ухаживал инженер путеец. Но Александра тайком убежала из родительского дома и вышла замуж за Зуева А.Л.
Рождение ребёнка
16.01.1927
Дочь: Зуева Таисия Александровна
Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович
Рождение ребёнка
01.06.1928
Сын: Зуев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович
Рождение ребёнка
24.09.1931
Дочь: Зуева Мария Александровна
Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович
актовая запись о рождении №91 С\с Вяльцево Кологривского района Костромской области 24 сентября 1931г
Рождение ребёнка
21.11.1935
Дочь: Зуева Александра Александровна
Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович
Место жительства
1936
с.Троицкое Милитопольский район Днепропетровская область Украина
продали дом колхозу в д.Дъяково и уехали всей семьей со свекром на Украину
Рождение ребёнка
1937
Сын: Зуев Николай Александрович
Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович
село Троицкое Милитопольского района Днепропетровской области
Место жительства
1937
разъезд Петрушино Мантуровского района Костромской области
Возвращаясь из Украине поезд прибывал в Кологрив ночью, проводница проспала и высадила большую семью с малыми детьми на разъезде Петрушино В Мантуровском района. Так и остались жить , купив дом на пол... Показать все
Смерть
Между 1937 и Неизвестно
Петрушино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область