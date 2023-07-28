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Соколова Александра Михайловна

Место рождения

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Между 1937 и Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Соколов Михаил Арсентьевич

Мать: Неизвестно Мария Евстигнеевна

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
1926

Муж: Зуев Александр Лаврович

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
родители были против этого бракосочетания. Зуев был из бедной крестьянской семьи. За Александрой ухаживал инженер путеец. Но Александра тайком убежала из родительского дома и вышла замуж за Зуева А.Л.
Рождение ребёнка
16.01.1927

Дочь: Зуева Таисия Александровна

Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1928

Сын: Зуев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1931

Дочь: Зуева Мария Александровна

Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
актовая запись о рождении №91 С\с Вяльцево Кологривского района Костромской области 24 сентября 1931г
Рождение ребёнка
21.11.1935

Дочь: Зуева Александра Александровна

Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Место жительства
1936
с.Троицкое Милитопольский район Днепропетровская область Украина
продали дом колхозу в д.Дъяково и уехали всей семьей со свекром на Украину
Рождение ребёнка
1937

Сын: Зуев Николай Александрович

Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович

село Троицкое Милитопольского района Днепропетровской области
Место жительства
1937
разъезд Петрушино Мантуровского района Костромской области
Возвращаясь из Украине поезд прибывал в Кологрив ночью, проводница проспала и высадила большую семью с малыми детьми на разъезде Петрушино В Мантуровском района. Так и остались жить , купив дом на пол... Показать все
Смерть
Между 1937 и Неизвестно
Петрушино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область