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Зуева Таисия Александровна

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Место рождения

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

16.01.1927

Дата смерти

27.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1927

Отец: Зуев Александр Лаврович

Мать: Соколова Александра Михайловна

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
1960

Муж: Мошков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1961

Сын: Мошков Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Мошков Анатолий Иванович

Россия Костромская область, Мантуровский район,с.Октябрьское
Работа или профессия
С 1961
Петрушино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.08.1963

Сын: Мошков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Мошков Анатолий Иванович

Россия Костромская область, Мантуровский район, с.Октябрьское
Смерть
27.03.1987
Октябрьский, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
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