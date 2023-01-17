Зуева Таисия Александровна
Место рождения
Дата рождения16.01.1927
Дата смерти27.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1927
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
03.03.1961
Сын: Мошков Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Мошков Анатолий Иванович
Россия Костромская область, Мантуровский район,с.Октябрьское
Работа или профессия
С 1961
Петрушино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.08.1963
Сын: Мошков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Мошков Анатолий Иванович
Россия Костромская область, Мантуровский район, с.Октябрьское
Смерть
27.03.1987
Октябрьский, Мантуровский муниципальный район, Костромская область