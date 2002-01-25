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Мошков Анатолий Иванович

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Место рождения

Октябрьский, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.07.1924

Дата смерти

25.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Октябрьский, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1960

Жена: Зуева Таисия Александровна

Октябрьский, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.03.1961

Сын: Мошков Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Зуева Таисия Александровна

Рождение ребёнка
16.08.1963

Сын: Мошков Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Зуева Таисия Александровна

Смерть
25.01.2002
Октябрьский, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

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