Мошков Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.07.1924
Дата смерти25.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
03.03.1961
Сын: Мошков Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Зуева Таисия Александровна
Рождение ребёнка
16.08.1963
Сын: Мошков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Зуева Таисия Александровна
Смерть
25.01.2002