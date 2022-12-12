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Соколов Михаил

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Место рождения

Россия Костромская область,Кологривский район

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Костромская область,Кологривский район
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Соколова Ираида Михайловна

Мать ребёнка: Неизвестно Соколова Мария

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Место жительства
С 1900
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1906

Дочь: Соколова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Неизвестно Соколова Мария

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1908

Дочь: Соколова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Неизвестно Соколова Мария

Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Соколов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Неизвестно Соколова Мария

Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Соколова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Неизвестно Соколова Мария

Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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