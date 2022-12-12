Соколов Михаил
Место рожденияРоссия Костромская область,Кологривский район
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Костромская область,Кологривский район
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Соколова Ираида Михайловна
Мать ребёнка: Неизвестно Соколова Мария
Место жительства
С 1900
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1906
Дочь: Соколова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Неизвестно Соколова Мария
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1908
Дочь: Соколова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Неизвестно Соколова Мария
Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Соколов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Неизвестно Соколова Мария
Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Соколова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Неизвестно Соколова Мария
Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
Смерть
Неизвестно