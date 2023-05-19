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Соколов Арсений Филипович

Место рождения

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Соколов Филипп Прокопьевич

Мать: Анна Демидова

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
ГАКО ф.200 оп.14 д.77 помещища штабскапитанша Мария Егоровна Искакова
Место жительства
1846
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Ревизские сказки ГАКО ф.200 оп.14 д.77 стр 442
Рождение ребёнка
1863

Сын: Соколов Василий Арсентьевич

Мать ребёнка: Екатерина Елизарова

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Соколова Елизавета Арсентьевна

Мать ребёнка: Екатерина Елизарова

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Соколов Сергей Арсентьевич

Мать ребёнка: Екатерина Елизарова

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Соколов Михаил Арсентьевич

Мать ребёнка: Екатерина Елизарова

Россия Костромская область,Кологривский район
Рождение ребёнка
02.04.1877

Дочь: Соколова Александра Арсентьевна

Мать ребёнка: Екатерина Елизарова

д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Елизарова

Смерть
Неизвестно
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
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