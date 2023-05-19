Соколов Арсений Филипович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Соколов Филипп Прокопьевич
Мать: Анна Демидова
ГАКО ф.200 оп.14 д.77 помещища штабскапитанша Мария Егоровна Искакова
Место жительства
1846
Ревизские сказки ГАКО ф.200 оп.14 д.77 стр 442
Рождение ребёнка
1863
Сын: Соколов Василий Арсентьевич
Мать ребёнка: Екатерина Елизарова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Соколова Елизавета Арсентьевна
Мать ребёнка: Екатерина Елизарова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Соколов Сергей Арсентьевич
Мать ребёнка: Екатерина Елизарова
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Соколов Михаил Арсентьевич
Мать ребёнка: Екатерина Елизарова
Россия Костромская область,Кологривский район
Рождение ребёнка
02.04.1877
Дочь: Соколова Александра Арсентьевна
Мать ребёнка: Екатерина Елизарова
д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Елизарова
Смерть
Неизвестно