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Соколова Елизавета Арсентьевна

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Место рождения

д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Соколов Арсений Филипович

Мать: не указана

д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
02.02.1887 ст.

Муж: Тихомиров Петр Павлович

д.Вяльцево Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
поручительпо жениху крестьянин д.Дъяково Поликарп Арсентьев и крестьянин д.Вяльцева Всеволод Павлов Тихомиров ; по невесте крестьяне д.Ивановского Александр Григорьев и Павел Александров ГАКО ф.56 оп... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1888

Сын: Тихомиров Марк Петрович

Отец ребёнка: Тихомиров Петр Павлович

д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Тихомирова Мария Петровна

Отец ребёнка: Тихомиров Петр Павлович

д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
22.03.1908

Сын: Тихомиров Иоан Петрович

Отец ребёнка: Тихомиров Петр Павлович

д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1910

Сын: Тихомиров Павел Петрович

Отец ребёнка: Тихомиров Петр Павлович

д. Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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