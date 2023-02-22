Соколова Елизавета Арсентьевна
Место рожденияд.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Соколов Арсений Филипович
Мать: не указана
д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
02.02.1887 ст.
д.Вяльцево Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
поручительпо жениху крестьянин д.Дъяково Поликарп Арсентьев и крестьянин д.Вяльцева Всеволод Павлов Тихомиров ; по невесте крестьяне д.Ивановского Александр Григорьев и Павел Александров ГАКО ф.56 оп... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1888
Отец ребёнка: Тихомиров Петр Павлович
д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Тихомирова Мария Петровна
Отец ребёнка: Тихомиров Петр Павлович
д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
22.03.1908
Отец ребёнка: Тихомиров Петр Павлович
д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1910
Отец ребёнка: Тихомиров Петр Павлович
д. Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно