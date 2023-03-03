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Екатерина Елизарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Соколов Василий Арсентьевич

Отец ребёнка: Соколов Арсений Филипович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Соколова Елизавета Арсентьевна

Отец ребёнка: Соколов Арсений Филипович

д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1872

Сын: Соколов Сергей Арсентьевич

Отец ребёнка: Соколов Арсений Филипович

д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Соколов Михаил Арсентьевич

Отец ребёнка: Соколов Арсений Филипович

Россия Костромская область,Кологривский район
Рождение ребёнка
02.04.1877

Дочь: Соколова Александра Арсентьевна

Отец ребёнка: Соколов Арсений Филипович

д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Арсений Филипович

Смерть
Неизвестно
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