Екатерина Елизарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Соколов Василий Арсентьевич
Отец ребёнка: Соколов Арсений Филипович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Соколова Елизавета Арсентьевна
Отец ребёнка: Соколов Арсений Филипович
д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1872
Сын: Соколов Сергей Арсентьевич
Отец ребёнка: Соколов Арсений Филипович
д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Соколов Михаил Арсентьевич
Отец ребёнка: Соколов Арсений Филипович
Россия Костромская область,Кологривский район
Рождение ребёнка
02.04.1877
Дочь: Соколова Александра Арсентьевна
Отец ребёнка: Соколов Арсений Филипович
д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно