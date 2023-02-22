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Соколов Сергей Арсентьевич

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Место рождения

д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Соколов Арсений Филипович

Мать: Екатерина Елизарова

д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Соколова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д. Марьина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
02.04.1908

Дочь: Соколова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д. Марьина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
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