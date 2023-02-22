Соколов Сергей Арсентьевич
Место рожденияд.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Соколов Арсений Филипович
Мать: Екатерина Елизарова
д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Соколова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д. Марьина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
02.04.1908
Дочь: Соколова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д. Марьина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно