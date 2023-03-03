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Соколова Александра Сергеевна

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Место рождения

д. Марьина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

02.04.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1908

Отец: Соколов Сергей Арсентьевич

Мать: Евдокия Иванова

д. Марьина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Крещение
07.04.1908
с.Стани Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии ц.Воскресения
восприемница крестьянская дочь Наталья Сергеевна Соколова ГАКО ф.56 оп.13 д.59 стр 53 об-54
Смерть
Неизвестно
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