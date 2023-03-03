Соколова Александра Сергеевна
Место рожденияд. Марьина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения02.04.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1908
Отец: Соколов Сергей Арсентьевич
Мать: Евдокия Иванова
д. Марьина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Крещение
07.04.1908
с.Стани Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии ц.Воскресения
восприемница крестьянская дочь Наталья Сергеевна Соколова ГАКО ф.56 оп.13 д.59 стр 53 об-54
Смерть
Неизвестно