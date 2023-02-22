Соколова Александра Арсентьевна
Место рожденияд.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения02.04.1877
Дата смерти12.06.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.04.1877
Отец: Соколов Арсений Филипович
Мать: Екатерина Елизарова
д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Крещение
03.04.1877
с.Стан Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
крестьянский сын Василий Арсентьев д. Марьина и крестьянская жена Раиса Витальевна
Смерть
12.06.1880
д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии