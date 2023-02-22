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Соколова Александра Арсентьевна

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Место рождения

д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

02.04.1877

Дата смерти

12.06.1880

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1877

Отец: Соколов Арсений Филипович

Мать: Екатерина Елизарова

д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Крещение
03.04.1877
с.Стан Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
крестьянский сын Василий Арсентьев д. Марьина и крестьянская жена Раиса Витальевна
Смерть
12.06.1880
д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
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