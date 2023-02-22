Соколов Василий Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти20.12.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Соколов Арсений Филипович
Мать: Екатерина Елизарова
Бракосочетание
1882
Жена: Екатерина Игнатьева
д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
08.01.1885
Мать ребёнка: Екатерина Игнатьева
д. Марьина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.58
Смерть
20.12.1886
д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп13 д.57