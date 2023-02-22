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Соколов Василий Арсентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

20.12.1886

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Соколов Арсений Филипович

Мать: Екатерина Елизарова

Бракосочетание
1882

Жена: Екатерина Игнатьева

д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
08.01.1885

Сын: Соколов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Екатерина Игнатьева

д. Марьина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.58
Смерть
20.12.1886
д.Марьино Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп13 д.57
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