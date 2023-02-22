Тихомиров Павел Петрович
Место рожденияд. Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения20.11.1910
Дата смерти17.12.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1910
д. Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Крещение
20.11.1910 ст.
с.Стан Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии ц.Воскресенич
восприемник Соколов Сергей Арсентьев д. Марьино
Смерть
17.12.1910
д Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии