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Тихомиров Павел Петрович

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Место рождения

д. Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

20.11.1910

Дата смерти

17.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1910

Отец: Тихомиров Петр Павлович

Мать: Соколова Елизавета Арсентьевна

д. Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Крещение
20.11.1910 ст.
с.Стан Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии ц.Воскресенич
восприемник Соколов Сергей Арсентьев д. Марьино
Смерть
17.12.1910
д Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
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