Соколова Ираида Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Рождение ребёнка
22.08.1922
Сын: Смирнов Игорь Григорьевич
Отец ребёнка: Смирнов Григорий
Сельский совет Вяльцевский
Бракосочетание
Около 1923
Муж: Смирнов Григорий
Россия Костромская обл
Рождение ребёнка
06.01.1926
Отец ребёнка: Смирнов Григорий
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Смирнова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Смирнов Григорий
Смерть
Неизвестно
Россия г.Тула