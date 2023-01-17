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Соколова Ираида Михайловна

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Место рождения

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Соколов Михаил Арсентьевич

Мать: Неизвестно Соколова Мария Ивановна

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1922

Сын: Смирнов Игорь Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Сельский совет Вяльцевский
Бракосочетание
Около 1923

Муж: Смирнов Григорий

Россия Костромская обл
Рождение ребёнка
06.01.1926

Сын: Смирнов Карл Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Смирнова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Россия г.Тула
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