Смирнов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Василий Сергеевич
Мать: Маремьяна Евфимовна
Бракосочетание
1919
Воскресенье-Стан, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1920
Сын: Смирнов Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Ираида Михайловна
Рождение ребёнка
22.08.1922
Сын: Смирнов Игорь Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Ираида Михайловна
Сельский совет Вяльцевский
Рождение ребёнка
06.01.1926
Мать ребёнка: Соколова Ираида Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Смирнова Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Соколова Ираида Михайловна
Смерть
Неизвестно