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Смирнов Григорий Васильевич

Место рождения

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Василий Сергеевич

Мать: Маремьяна Евфимовна

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
1919

Жена: Соколова Ираида Михайловна

Воскресенье-Стан, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1920

Сын: Смирнов Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Ираида Михайловна

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.08.1922

Сын: Смирнов Игорь Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Ираида Михайловна

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Сельский совет Вяльцевский
Рождение ребёнка
06.01.1926

Сын: Смирнов Карл Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Ираида Михайловна

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Смирнова Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Соколова Ираида Михайловна

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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