Смирнов Борис Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1920
Место жительства
01.11.1920
Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Крещение
01.11.1920
Воскресенье-Стан, Кологривский уезд, Костромская область
Воскресенская церковь, восприемники сын Сергей Михайлович Соколова д.Марьина и д.Ивановского Анна Васильевна Смирнова ГАКО ф.56 оп.13.д.59.л.
Смерть
Неизвестно