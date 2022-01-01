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Смирнов Борис Григорьевич

Место рождения

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.11.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1920

Отец: Смирнов Григорий Васильевич

Мать: Соколова Ираида Михайловна

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
01.11.1920
Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Крещение
01.11.1920
Воскресенье-Стан, Кологривский уезд, Костромская область
Воскресенская церковь, восприемники сын Сергей Михайлович Соколова д.Марьина и д.Ивановского Анна Васильевна Смирнова ГАКО ф.56 оп.13.д.59.л.
Смерть
Неизвестно

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