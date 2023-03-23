Маремьяна Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна Евфимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Смирнова Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Сергеевич

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1908

Дочь: Смирнова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Сергеевич

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1912

Сын: Смирнов Иоан Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Сергеевич

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Сергеевич

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
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