Маремьяна Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Смирнова Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
15.10.1908
Дочь: Смирнова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
24.11.1912
Отец ребёнка: Смирнов Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно