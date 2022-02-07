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Смирнов Игорь Григорьевич

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Место рождения

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.08.1922

Дата смерти

До 2005

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1922

Отец: Смирнов Григорий Васильевич

Мать: Соколова Ираида Михайловна

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Сельский совет Вяльцевский
Место жительства
До 1939
Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Место жительства
До 1939
Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Военная служба
С 22.06.1939 по 31.01.1949
летчик
Военная награда
С 1942 по 1945
Медаль «За оборону Сталинграда» Дата документа: 22.12.1942 Медаль «За отвагу» 11.12.1943 Орден Красной Звезды 17.02.1944 Медаль «За оборону Кавказа» 01.05.1944 Медаль «За победу над Герма... Показать все
Смерть
До 2005
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область

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