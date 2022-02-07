Смирнов Игорь Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1922
Дата смертиДо 2005
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1922
Сельский совет Вяльцевский
Место жительства
До 1939
Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Место жительства
До 1939
Военная служба
С 22.06.1939 по 31.01.1949
летчик
Военная награда
С 1942 по 1945
Медаль «За оборону Сталинграда» Дата документа: 22.12.1942 Медаль «За отвагу» 11.12.1943 Орден Красной Звезды 17.02.1944 Медаль «За оборону Кавказа» 01.05.1944 Медаль «За победу над Герма... Показать все
Смерть
До 2005
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область