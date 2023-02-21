Соколова Евдокия Михайловна
Место рожденияМарьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
Дата рождения03.08.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.08.1906 ст.
Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
была крестной ( звали КОКО) у детей сестры Александры.
Рождение
03.08.1906 ст.
Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
ф.56 оп13 д.59 государственный архив Костромской области
Бракосочетание
25.01.1928
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд