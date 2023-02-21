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Соколова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия

Дата рождения

03.08.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.08.1906 ст.
Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
была крестной ( звали КОКО) у детей сестры Александры.
Рождение
03.08.1906 ст.

Отец: Соколов Михаил Арсентьевич

Мать: Неизвестно Мария Евстигнеева

Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
ф.56 оп13 д.59 государственный архив Костромской области
Бракосочетание
25.01.1928

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
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