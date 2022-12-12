Соколов Сергей Михайлович
Место рожденияМарьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Соколов Михаил
Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
Место жительства
С 1910
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия