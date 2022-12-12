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Соколов Сергей Михайлович

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Место рождения

Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1870 г.р.

Мать

Между 1870 и 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Соколов Михаил

Мать: Неизвестно Соколова Мария

Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
Место жительства
С 1910
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
Марьино, Кологривский район, Костромская область, Россия
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