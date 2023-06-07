Безфамилии Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безфамилии Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Соколов Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Михайлович

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Соколова Таисия Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей Михайлович

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Соколова Алефтина Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей Михайлович

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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