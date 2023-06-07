Безфамилии Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Соколов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Соколова Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Соколова Алефтина Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно