Зуева Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения24.09.1931
Дата смерти22.02.2013
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1931
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1961
Сын: Зуев Манаков Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Манаков Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
24.08.1962
актовая запись 2499 от 24 августа 1962г ЗАГС Железнодорожного района г. Новосибирска
Рождение ребёнка
10.02.1965
Сын: Манаков Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Манаков Дмитрий Андреевич
актовая запись 264 от 19 февраля 1965г в Октябрьском ЗАГСе г. Новосибирска
Смерть
22.02.2013