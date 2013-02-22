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Зуева Мария Александровна

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Место рождения

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

24.09.1931

Дата смерти

22.02.2013

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1961

Сын: Зуев Манаков Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Манаков Дмитрий Андреевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
24.08.1962

Муж: Манаков Дмитрий Андреевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
актовая запись 2499 от 24 августа 1962г ЗАГС Железнодорожного района г. Новосибирска
Рождение ребёнка
10.02.1965

Сын: Манаков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Манаков Дмитрий Андреевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
актовая запись 264 от 19 февраля 1965г в Октябрьском ЗАГСе г. Новосибирска
Смерть
22.02.2013
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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